リガク・ホールディングスが大幅反発している。１９日朝に関東財務局に提出された大量保有報告書で、米国の投資顧問会社コロンビア・マネジメント・インベストメント・アドバイザーズと共同保有者による株式保有割合が８．５６％と新たに５％を超えたことが判明しており、これを受けて思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は投資一任契約に基づく純投資としており、報告義務発生日は６月１５日となっている。