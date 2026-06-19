・ＪＭＡＣＳなど電線株が一斉蜂起、フジクラの業績予想引き上げでＡＩマネー回帰 ・新電元が大幅高で５連騰、ＤＣ向けパワー半導体と低ＰＢＲに着目した資金流入が続く ・ヤマダＨＤは６日ぶり反発、国内証券が投資評価引き上げ ・サンコールの上値指向鮮明、光通信用コネクターの成長期待の資金流入が加速 ・キオクシアが１０万円の大台突破、半導体関連株への資金流入続き年初来で９倍超 ・フリ&#