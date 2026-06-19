カナダ代表FWジョナサン・デイビッド(ユベントス)が今大会2人目となるハットトリックを達成した。現地時間18日に開催されたグループB第2節カタール戦で、開催国の背番号10を背負うJ・デイビッドが爆発する。立ち上がりから果敢なフィニッシュでゴールの匂いを漂わせると、15分にはサイドから送られたクロスを右足ボレー。GKに阻まれたボールをFWサイル・ラリンが押し込んで先制点が生まれた。そして、29分にはJ・デイビッド