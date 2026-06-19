ブラウブリッツ秋田は19日、水戸ホーリーホックFW粟飯原尚平の完全移籍加入を発表した。粟飯原はクラブを通じ、「水戸ホーリーホックから加入しました粟飯原尚平です。自分の武器である左足のキックでブラウブリッツ秋田の勝利に貢献できるよう精一杯頑張ります。よろしくお願いします!」とコメントしている。以下、クラブ発表プロフィール●FW粟飯原尚平(あいはら・しょうへい)■生年月日1996年5月26日■出身地北海道■身長