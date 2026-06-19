サガン鳥栖は19日、清水エスパルスFW高橋利樹の完全移籍加入を発表した。高橋はクラブを通じ、「はじめまして。このたびサガン鳥栖に加入することになった高橋利樹です。サガン鳥栖の一員になることができ嬉しく思います。J1昇格のために、ゴールと自分の持てる力を全て出します。よろしくお願いします。」とコメント。また、25年途中から在籍した清水のクラブ公式ウェブサイトを通じ、以下のようにコメントしている。「この