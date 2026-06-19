きのう夜、山形県遊佐町で倉庫１棟が焼ける火災がありました。けが人はいないということです。 警察と消防によりますと、きのう午後６時２０分ごろ、遊佐町庄泉で「小屋が燃えている」などと消防に通報がありました。 火が出たのは遊佐町庄泉の男性（７８）の家の倉庫です。 駆け付けた消防により、火は、通報からおよそ２時間半後に消し止められましたが、倉庫１棟などが焼けたということです。けが人はいませんでした。 警察