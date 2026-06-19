フラワー長井線を運営する山形鉄道がクラウドファンディングで集めた支援金の一部が、運営会社から支払われていないことが分かりました。 山形鉄道では、路線存続に向けて、去年１０月からクラウドファンディングを実施していました。 寄付金は、目標としていた金額の３倍以上となる、総額およそ７８５万円が集まっていたということです。 山形鉄道によりますと、クラウドファンディングの運営会社「うぶごえ」から今年に