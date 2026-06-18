東京都写真美術館で、「出光真子 おんなのさくひん──ある映像作家の自伝」展がスタートした。開催期間は6月18日から9月21日まで。出光は、日本における実験映画およびビデオアートの先駆的な作家であり、「フェミニズム」という言葉が浸透する前から、女性として他者から浴びせられるまなざしを表現。「至極個人的なこと」の記録によって、家父長制やジェンダーロールといった社会にはびこる課題を炙り出してきた。【画像をも