コーセル [東証Ｐ] が6月19日昼(11:30)に決算を発表。26年5月期の連結経常利益は前の期比63.9％減の2.6億円に落ち込んだが、従来予想の0.4億円を上回って着地。27年5月期は前期比5.8倍の15.3億円に急拡大する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の60円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である3-5月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.6倍の2.5億円に急拡大し、売上営業損益率は前年同