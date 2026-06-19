19日前引けの日経平均株価は7日続伸。前日比261.18円（0.37％）高の7万1314.67円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は748、値下がりは767、変わらずは40。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を325.83円押し上げ。次いでキオクシア が154.87円、フジクラ が140.79円、ＳＢＧ が75.63円、住友電 が50.62円と続いた。 マイナス寄与度は137.57円の押し下げでファストリ がトップ。