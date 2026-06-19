19日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数586、値下がり銘柄数754と、値下がりが優勢だった。 個別では有機合成薬品工業、ＪＭＡＣＳがストップ高。トライアイズ、津田駒工業は一時ストップ高と値を飛ばした。黒田グループ、一正蒲鉾、内外テック、稲葉製作所、山王など24銘柄は年初来高値を更新。フリージア・マクロス、サンコール、精工技研、アイフリークモバイル、さいか屋は値