19日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比16.3％減の3638億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同14.7％減の2905億円だった。 個別ではＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日本高配当株アクティブ 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ中国科創板５０（ＳＴＡＲ５０） 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＪＰＸプライム１５０ 、ＮＥＸＴ