19日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数127、値下がり銘柄数409と、値下がりが優勢だった。 個別ではアスタリスクが一時ストップ高と値を飛ばした。イオレ、シャノンは年初来高値を更新。サクシード、データセクション、オキサイド、Ａｉロボティクス、ＺＥＴＡは値上がり率上位に買われた。 一方、ＷＯＬＶＥＳＨＡＮＤ、Ｓｃｈｏｏ、Ｈｍｃｏｍｍ、ベースフード、ツクルバな