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19日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ209883 -14.3 82940 ２. 野村日経平均 20368 -12.1 74750 ３. 野村日半導 18606 -21.66288 ４. 日経Ｄインバ 16934 -33.92503