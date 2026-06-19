7月3日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『ニガウリマンとねがいぼしかなえぼし』たなばたのよる、ねがいぼしと、かなえぼしが、みんなのねがいごとを、かなえてくれるんだよ！そこへ、ニガウリマンが、やってきて、みんなと、いっしょに、まちをかざりつけるんだよ！ところが、ばいきんまんが、あめを、ふらせようと、たくらんで……いったい、どうなっちゃうのかな！？ほかに…『しょくぱんまんとガレットさん』お