W杯北中米大会サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は18日（日本時間19日）、グループA第2節のメキシコ―韓国戦（エスタディオ・グアダラハラ）が行われた。0-0の後半、韓国はGKキム・スンギュが味方と交錯するミス。まさかの先制点を献上した。NHKで解説していた元日本代表の前園真聖氏、田中マルクス闘莉王氏は、失点の原因を指摘していた。0-0の後半、ゴール前で浮いたボールにジャンピングキャッチを試みたGKキム・