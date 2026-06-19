W杯北中米大会サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は18日（日本時間19日）、グループA第2節のメキシコ―韓国戦（エスタディオ・グアダラハラ）が行われた。0-0の後半、韓国はGKキム・スンギュが味方と交錯するミス。まさかの先制点を献上した。0-0の後半、ゴール前で浮いたボールにジャンピングキャッチを試みたGKキム・スンギュだったが、前方にいた味方と交錯。ボールをこぼしてしまい、そこにいたメキシコMFルイス・