6月19日(金)に公開を迎える映画『免許返納!?』の公開前夜祭が新宿バルト9で行われ、主人公・南条弘役の舘ひろしを筆頭に、西野七瀬、黒川想矢、八嶋智人ら豪華キャスト陣と河合勇人監督が登壇した。本作の撮影から怒涛のプロモーション活動まで、まさに“ノンストップ”で走り続けてきた主演の舘ひろし。念願の公開初日を迎えるにあたり、前夜祭のステージでその熱い胸の内を語った。 ギャラリーで他の写真を