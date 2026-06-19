東京・北区の小学校から出火音楽室から黒煙東京・北区の小学校から出火し、現在も延焼中です。逃げ遅れている人が多数いて、DMAT＝災害派遣医療チームが現場に向かっているという情報があります。東京消防庁が確認を進めています。【写真を見る】【速報】東京・北区の小学校で火災 現在も延焼中逃げ遅れ多数いるとの情報もJR王子駅から南に500mほど東京消防庁東京消防庁によりますと、午前11時ごろ、北区にある区立滝