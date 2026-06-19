去年の自民党総裁選などでの自らの陣営による中傷動画の作成報道をめぐり、高市総理は19日、公設秘書からは、動画作成者とオンライン会合を開いていたとされることについて、「可能性は否定しないが面識はない」と報告を受けていると話しました。【写真を見る】【速報】高市総理「可能性否定しないが面識ないと報告受けている」高市総理陣営の誹謗中傷動画作成報道めぐり立憲民主党打越さく良 参院議員「週刊文春の続報で