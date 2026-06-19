オランダを訪問中の天皇陛下がオランダのアレキサンダー国王とともに、「水」に関する研究機関を視察されました。天皇陛下がライフワークとされる「水の問題」がつなぐ絆とは。【写真を見る】天皇陛下とオランダ国王 微笑ましい2ショット「水」がつなぐ天皇陛下とオランダ国王オランダ・ハーグの現地時間18日午前、天皇陛下は、ハーグにあるマウリッツハイス美術館に到着し、イェッテン首相の出迎えを受けられました。館内では、首