参院本会議で答弁する高市首相＝19日午前刑事裁判の再審制度を見直す刑事訴訟法改正案が19日、参院で審議入りし、平口洋法相が趣旨説明した。高市早苗首相は政府案について「さまざまな意見があることは承知しているが、間違いなく制度を大きく前進させるものであると確信している」と述べ、さらなる修正に否定的な見解を示した。立憲民主党の打越さく良氏への答弁。裁判所が「請求理由に関連する証拠」から必要性を考慮して検