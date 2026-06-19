サッカー日本代表のサポーターがワールドカップ（Ｗ杯）の度に世界から脚光を浴びる「ゴミ拾い」。規律や礼節を重んじる「日本人らしさ」が表れた行動は、海外メディアなどからもしばしば紹介される。ところで、なぜ青いゴミ袋で、拾い集めたゴミはどうしているのだろうか。現場で話を聞いてみた。（デジタル編集部古和康行）慣例のゴミ拾いサッカー日本代表のＷ杯初戦となったオランダ戦後、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は