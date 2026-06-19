火災があった東京都北区立滝野川第三小＝19日午前11時51分（共同通信社ヘリから）19日午前11時ごろ、東京都北区滝野川1丁目の区立滝野川第三小から火が出ていると119番があった。警視庁や東京消防庁によると、校舎4階の音楽室から出火し、4人が現場から逃げ遅れたが、いずれも救助された。煙を吸うなどして教員や児童計10人がけがをした。区のホームページによると、同小の児童数は約340人で、全員の避難が確認された。警視庁が