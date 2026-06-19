福井県警福井南署は１８日、福井市のイベント業の男（７８）を、道路交通法違反（無免許運転）の疑いで逮捕した。同署によると、男は１９８０年、免許の取り消し処分を受け、以後４６年間、無免許だった。容疑を認めている。発表では、男は７日午後３時５０分頃、自宅近くの市道で軽乗用車を無免許で運転した疑い。車同士の物損事故を起こし、当初、免許を所有する同乗の家族が運転していたと説明したが、防犯カメラの映像など