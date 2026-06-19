SNSで農家になりすましたアカウントが、農産物の格安販売を装って金を振り込ませるなどの詐欺被害が相次いでいる。福島県のモモ農家では投稿文や画像を無断転用され、青森県ではアボカド購入をめぐり女性が9万865円をだまし取られたという。農家の投稿を無断転用、格安販売装う列島各地の農家から上がる怒りと不安の声。徳島県のイチゴ農家・大杉徹馬さん：最初はびっくりしたんですけど、だんだん腹が立ってくる。福岡県のキウイ