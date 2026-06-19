将棋のヒューリック杯第97期棋聖戦五番勝負第2局が6月19日、栃木県日光市の「日光金谷ホテル」で行われている。防衛を目指す藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）と、初タイトルに挑む服部慎一郎七段（26）の激突。午前10時を回り、両対局者に「午前のおやつ」が提供された。【映像】話題となった藤井棋聖の“お上品”アップルパイ藤井棋聖が注文したのは「金谷アップルパイ」の彩フルーツ添えと、温かい「ハーブ