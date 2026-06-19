児童施設の職員だった男が、施設に通う小学生の女子児童にわいせつな行為をしたうえ、その様子をスマートフォンで撮影したとして逮捕されました。警視庁によりますと、吉川尚吾容疑者は去年10月、東京・小平市の児童施設で、この施設に通う小学校低学年の女子児童にわいせつな行為をしたうえ、その様子をスマートフォンで撮影した疑いがもたれています。吉川容疑者は事件当時、この施設の職員で、その後退職していたということです