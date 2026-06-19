タレントのSHELLY（42）が19日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。オーストラリア移住していないのではないかとの“疑惑”を否定した。番組冒頭で、MC南海キャンディーズ山里亮太が「今日ちょっと珍しい感じですね、金曜日。SHELLYがいますけれども」と話して「本当に申し訳ないけど、本当に海外に行ってる？」と質問。SHELLYは口を開けて大笑いして「行ってます。行ってます」と山里の疑念を2度否定して「（