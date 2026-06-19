近年の扇風機市場は「高機能モデル」の激戦区。DCモーターによる静音設計や、自然な風を再現する独自の羽根形状など、多くのメーカーが「心地よい風の質」を追求した製品を次々と投入しています。もはや、風がやさしくて静かなことは高機能扇風機として当たり前のなか、掃除機で人気のシャークニンジャ（以下、シャーク）が今までにない形状の扇風機を投入してきました。 それが、「Shark TURBOBLADE ハイパワータワーファン」