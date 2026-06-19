【（NewFC/SFC/N64/GC用） ちょいと短いAV端子ケーブル】 6月26日 発売 価格：オープン（参考価格：748円） コロンバスサークルは、「（NewFC/SFC/N64/GC用） ちょいと短いAV端子ケーブル」を6月26日に発売する。価格はオープン。参考価格は748円。 本製品は、懐かしのレトロゲーム機「NewFC（ニューファミコン）」・「SFC（ス}