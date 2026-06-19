元ＨＫＴ４８の村重杏奈が１９日、東京・渋谷キャストＧＡＲＤＥＮで行われたノーベル製菓「ペタグーグミ」のＰＲイベント「ペタグー号襲来！出発式」に参加した。特注のラメ入りシルバードレス姿で登場。カチューシャにはペタグーがあしらわれ、「渋谷のど真ん中で恥ずかしさはありますけど、カチューシャや（胸元に）隠れペタグーがいて、オシャレかは分かりませんが、かわいいです。写真集には絶対入れません」と話し、会