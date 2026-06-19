シンガー・ソングライターで俳優の寺西優真、女優の泉ピン子が、ＢＳフジの連続ドラマ「寺西一浩ミステリー・ＳＰＥＬＬ〜第５章〜正しい呪い」でダブル主演することが１９日、発表された。放送は７月１０日深夜２５時からスタートする。これまで劇場版、テレビ放送、配信などで展開されてきた人気ホラーミステリーシリーズの最新作。「正しい呪い」をテーマに、人間の心に潜む嫉妬、憎しみ、執着、そして“裁き”をめぐる新た