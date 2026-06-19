俳優の野村周平さん（32）が、2026年6月16日にインスタグラムを更新。眉毛を剃り、タトゥーを入れた激変ショットを公開した。なお、ハッシュタグでは「＃刺青は入れてません」と、タトゥーは本物ではないことを明かしている。「眉毛ないとこんなに人相って変わるんだ」野村さんは、7月2日に配信開始されるNetflixシリーズ「ガス人間」に出演している。6月16日のインスタグラムでは、「人生とは色々な選択の連続だ。そう僕は20代の