◆米大リーグヤンキース１―５ホワイトソックス（１８日、米ニューヨーク州ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ホワイトソックスがヤンキースを破り、連敗を２で止めた。１―１の８回に先頭の代打アントナッチが二塁打で出塁。２者連続死球で満塁とすると、１死から代打ベニンテンディが初球を右声に９号グランドスラムを放って５―１と勝ち越した。ホ軍は９日からナ東首位ブレーブス、ナ西首位ドジャース、