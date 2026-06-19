資料ヒマワリ 6月21日の「父の日」を前に、JR四国とJR四国ステーション開発が20日午前10時～、JR高松駅のコンコースでヒマワリをプレゼントします。 高松駅の利用客や地域住民への感謝の気持ちを込めて、JR四国の新入社員らが配ります。現在の高松駅舎（4代目）の25周年にちなんで、250本の香川県産ヒマワリをプレゼントします。1人1本（先着順）で、なくなり次第終了します。