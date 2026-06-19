メキシコ対韓国でキャッチミスから先制点献上北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月18日に大会8日目を迎え、グループAの第2節でメキシコ代表と韓国代表が対戦。韓国代表が後半5分に先制ゴールを奪われる展開となり、失点に直結するミスを犯してしまったFC東京所属のGKキム・スンギュに「これは辛い」などの声が寄せられている。韓国は現地時間11日に行われたW杯初戦でチェコ代表と対戦し、2-1で逆転勝利。幸先よく白星スタ