韓国が開催国メキシコと対戦北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月18日に大会8日目を迎え、グループAの第2節でメキシコ代表と韓国代表が対戦。韓国代表が後半5分に先制ゴールを奪われる展開となった。韓国は現地時間11日に行われたW杯初戦でチェコ代表と対戦し、2-1で逆転勝利。幸先よく白星スタートを切ったなかで、同じく白星発進の開催国メキシコと対戦した。前半はメキシコが守備ブロックを敷き、韓国がボールを握る