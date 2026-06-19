サムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長が長女のイ・ウォンジュ（英語名マディソン・リー）さんの大学卒業式に出席した。18日、韓国財界によると、李会長は今月6日（現地時間）、米イリノイ州のシカゴ大学で行われたウォンジュさんの学位授与式に出席して卒業を祝った後、イタリア・ローマへ移動して李在明（イ・ジェミョン）大統領の欧州歴訪日程に合流した。今回シカゴ大学を卒業したウォンジュさんは2004年生まれで、ソウル