日本人観光客が落としたイヤホンを探し出した仁川（インチョン）空港のコンビニ店員の行動が、オンライン上で話題となった。今月13日に韓国を訪れた日本人女性Aさんは最近、自身のSNSに、仁川国際空港内のあるコンビニで体験した出来事を投稿した。Aさんは「当時、妹がコンビニでイヤホンを落とし、それが陳列棚の床の隙間に入ってしまった」とし、「あたふたしていたら、店員さんが探すのを手伝ってくれた」とつづった。慌ててい