１８日、合肥南駅で乗車を待つ乗客。（合肥＝新華社記者／周牧）【新華社北京6月19日】中国の国有鉄道会社、国家鉄路集団によると、今年の端午節連休に合わせた特別輸送態勢が18日に始まった。22日までの5日間で、全国の鉄道利用者は延べ8300万人に達する見込み。19日がピークとなり、利用客数は1900万人に上ると予想されている。