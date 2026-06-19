俳優で作家としても活動する松宮なつ（35）が17日、自身のインスタグラムを更新。夫で元サッカー日本代表DF・J1・ファジアーノ岡山の立田悠悟（27）との仲むつまじい夫婦ショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。【写真】「お似合いな2人」8歳年下夫・立田悠悟＆松宮なつの“ラブラブ”2ショット松宮は「2026年から背番号を私の誕生日（4月8日）の「48」にしてくれた、旦那さん」とつづり、鏡越しの2ショット写真を