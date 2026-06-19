ナルミヤ・インターナショナルは18日、「NARUMIYA HAPPY PARK（ナルミヤハッピーパーク）ルミネエスト新宿店」公式インスタグラムを更新。人気キャラクターが集結した“ナルミヤキャラクターズ”の新商品「ボンボンドロップシール」を、7月1日から5日までの期間限定で発売することを発表した。【写真】ナルミヤファン必見！エンジェルブルーたちが“ボンボンドロップシール”になって登場人気ブランド同士を組み合わせた全2種