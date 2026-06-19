東京・北区の小学校で火事があり、現在、消火活動が行われています。19日午前11時ごろ、北区の滝野川第三小学校で火事がありました。小学校の4階にある音楽室から出火し、逃げ遅れた人が多数いるという情報もあります。火は激しく燃えているということで、現在、東京消防庁のポンプ車など54隊が現場に出動し、消火活動にあたっています。