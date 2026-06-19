婚活ビギナー3人が、30日間で結婚相手を見つけなければならないABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（毎週火曜後10：00）の最終回となる第8話が、16日に放送された。また、スペシャルコンテンツを「ABEMAプレミアム」にて配信中。【写真】なつえが“婚約破棄”した年収1億円の東大卒エリート本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイ