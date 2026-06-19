認知症の高齢女性にマンションの売買契約を結ばせた疑いで男2人が逮捕されました。不動産会社元社員の富塚健二容疑者（40）と村井謙太郎容疑者（48）は2024年、認知症の80代の女性に東京・青梅市にあるマンションの一室の売買契約を結ばせ、現金300万円余りを振り込ませた疑いが持たれています。2人は「会社から正規な仕事と説明を受けていた」などと話し、容疑を否認しているということです。富塚容疑者は同様の手口で千葉県警に2