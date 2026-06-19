東京都新宿区のマンション一室から金庫を盗んだとして、警視庁は19日までに、窃盗などの疑いで男を再逮捕した。男は栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件の約1週間前、近くで不審車両に乗っているのが見つかり、県警に逮捕されていた。