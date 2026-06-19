◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージA組第2節 メキシコ-韓国(日本時間19日、エスタディオ・グアダラハラ)韓国が後半開始早々にGKとDFの連係ミスにより失点。重要な先制点をメキシコに献上しました。ともに初戦に勝利した両チームが激突したこの一戦。韓国は前半、ほぼ互角の戦いながら、わずかにメキシコにボールを持たれ守備にまわる時間が多い中、前半は無失点でしのぎます。0-0でむかえた後半には、開始すぐに