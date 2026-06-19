戸田ボートの6日間開催「ヴィーナスシリーズ第6戦戸田中央メディックス埼玉杯」は、19日が2日目。24年11月デビューの134期・原村百那（24＝山口）が、オープニング1Rで3コースから豪快な捲りを決めて先頭ゴール。約2年1カ月、通算307走目で待ちに待ったデビュー初勝利を飾った。ピットに戻ってくると「やっと勝てた…。メチャクチャうれしい！」とストレートに喜びを表現した。1Mの作戦は「レース前から攻めると決めていた」と