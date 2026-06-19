アメリカ軍が、イランの海上封鎖を全面解除したと発表しました。アメリカ中央軍は18日、「イランへの海上封鎖を全面的に解除した」と発表し、「引き続き周辺海域にとどまり合意が順守されることを確認する」とけん制しています。アメリカとイランは、高濃縮ウランを廃棄する方法など、イランの核開発放棄に向けた技術的な協議をスイスで行う予定ですが、アメリカのバンス副大統領は18日、この協議と自身のスイス訪問について、時期